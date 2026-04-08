Sopravvivere oggi cambiare domani? L’Iran e la lezione strategica della Terza guerra del Golfo

L’Iran può considerare un risultato positivo la conclusione della Terza guerra del Golfo, avvenuta dopo un cessate il fuoco mediato dal Pakistan e firmato anche da Stati Uniti e Israele. La guerra ha coinvolto diverse fazioni e si è protratta per un certo periodo, con il paese coinvolto come uno dei protagonisti principali. La fine del conflitto ha portato a una riduzione delle tensioni nella regione, anche se le questioni strategiche rimangono aperte.

L’Iran può rivendicare come un successo la prospettiva di fine della Terza guerra del Golfo che si apre dopo il cessate il fuoco mediato dal Pakistan a cui ha aderito assieme a Usa e Israele. Come ha scritto Alessandro Cassasnmagnago su queste colonne, Teheran è non solo metaforicamente al centro del mondo: può rivendicare controllo sullo Stretto di Hormuz, ha inflitto danni all’economia globale e al sistema a guida Usa, ha mostrato l’esistenza di perimetri alternativi alla dominanza Usa nell’Asia Sud-Occidentale, ha per due volte (giugno 2025, febbraio-aprile 2026) respinto l’assalto strategico di Israele. Tutto questo è avvenuto in un... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sopravvivere oggi, cambiare domani? L’Iran e la lezione strategica della Terza guerra del Golfo Iran, drone Shahed ha già cambiato la guerra. L’Ucraina insegna la difesa, la lezione ai Paesi del Golfo(Adnkronos) – A cambiare la modalità della guerra contemporanea? E' stato l'Iran. Leggi anche: Iran, Caracciolo a La7: “Non c’era nessuna minaccia nucleare imminente. È una terza guerra del Golfo, non conflitto mondiale” Most Crypto Traders Won't Survive This Bear Market [Do This Now]