Sondaggio Termometro Politico finito l' effetto-referendum | Pd M5s e Avs che batosta

Un nuovo sondaggio di Termometro Politico mostra che, a settimane dalla consultazione referendaria, i consensi per i principali schieramenti sono diminuiti leggermente. Secondo i dati raccolti, il partito di maggioranza relativa si attesta al 29,2 per cento, mentre altri gruppi politici continuano a registrare variazioni di poche decimali. La rilevazione fornisce un quadro aggiornato delle preferenze degli elettori in un periodo successivo all'esito delle urne.

L'effetto-referendum è già finito. A distanza di settimane dal voto, il campo largo perde decimali. Stando alla rilevazione effettuata da Termometro Politico, Fratelli d'Italia si piazza al 29,2 per cento. Il partito di Giorgia Meloni si mantiene stabile su numeri piuttosto alti. Per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia, poi, resta all'8 per cento, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana. A fare un passo avanti è la Lega di Matteo Salvini che vola al 7,6. Il Carroccio guadagna così tre decimi. Per quanto riguarda il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, eccolo al 3,4 per cento che perde due decimi. Sul fronte delle opposizioni, il Partito democratico cala al 22 per cento perdendo due decimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SONDAGGIO POLITICO TG5 REFERENDUM GIUSTIZIA 5 MARZO 2026

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