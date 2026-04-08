Sondaggi politici gli effetti del referendum | crolla Fratelli d’Italia balzo dei 5 Stelle

Negli ultimi sondaggi politici, si nota un calo di due punti percentuali in un mese per Fratelli d’Italia, in seguito alla vittoria del No nel referendum sulla giustizia. Il partito che aveva sostenuto la riforma ha subito un calo significativo nei consensi. Al contrario, il Movimento 5 Stelle registra un incremento nei sondaggi, segnando un aumento di consensi rispetto alle rilevazioni precedenti.

Un vero e proprio tracollo, con due punti percentuali persi in un mese. Il referendum sulla giustizia, con la vittoria del No, costa caro a Fratelli d’Italia, il partito tra quelli che sostenevano la riforma che ci ha rimesso di più sul fronte dei sondaggi. A confermarlo è anche la rilevazione di Only Numbers per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Quel che emerge è che il partito di Giorgia Meloni paga duramente la sconfitta referendaria, ma non riesce ad approfittarne il Pd: anche i dem sono in calo rispetto a un mese fa. Al contrario, chi avanza è il Movimento 5 Stelle, che guadagna più consensi di tutti. Reggono Forza Italia, Lega e Avs, con movimenti minimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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