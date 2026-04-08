Il commissario tecnico della nazionale femminile ha annunciato l'inizio della preparazione per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali, che si svolgeranno il 14 aprile contro la Serbia e il 18 aprile contro la Danimarca. Le due trasferte rappresentano un momento importante per la squadra, che punta a ottenere risultati utili per proseguire il percorso verso la qualificazione. Il tecnico ha sottolineato che la squadra si sta concentrando per affrontare al meglio queste sfide.

C'è un obiettivo: il Mondiale. C'è un percorso: le sfide contro Serbia e Danimarca della prossima settimana, tutte in trasferta prima di ritornare in Italia il 5 giugno per la prima volta all'Arena Garibaldi di Pisa. E c'è anche un livello di responsabilità che si è portato una tacca più su, perché quella di Andrea Soncin, dopo la Coppa del Mondo del 2023, può essere di nuovo l'unica Italia a qualificarsi per un Mondiale. Almeno fino al prossimo tentativo degli uomini in vista del 2030. "Sono percorsi differenti - specifica subito il ct dell'Italia femminile nella conferenza stampa di apertura del raduno a Coverciano per le trasferte del 14 e 18 aprile -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Soncin, obiettivo Mondiale: "Ora i riflettori sono su di noi, è un'opportunità"

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