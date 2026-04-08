Soncin obiettivo Mondiale | Ora i riflettori sono su di noi è un' opportunità

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico della nazionale femminile ha annunciato l'inizio della preparazione per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali, che si svolgeranno il 14 aprile contro la Serbia e il 18 aprile contro la Danimarca. Le due trasferte rappresentano un momento importante per la squadra, che punta a ottenere risultati utili per proseguire il percorso verso la qualificazione. Il tecnico ha sottolineato che la squadra si sta concentrando per affrontare al meglio queste sfide.

C'è un obiettivo: il Mondiale. C'è un percorso: le sfide contro Serbia e Danimarca della prossima settimana, tutte in trasferta prima di ritornare in Italia il 5 giugno per la prima volta all'Arena Garibaldi di Pisa. E c'è anche un livello di responsabilità che si è portato una tacca più su, perché quella di Andrea Soncin, dopo la Coppa del Mondo del 2023, può essere di nuovo l'unica Italia a qualificarsi per un Mondiale. Almeno fino al prossimo tentativo degli uomini in vista del 2030. "Sono percorsi differenti - specifica subito il ct dell'Italia femminile nella conferenza stampa di apertura del raduno a Coverciano per le trasferte del 14 e 18 aprile -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Soncin, obiettivo Mondiale: "Ora i riflettori sono su di noi, è un'opportunità"

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