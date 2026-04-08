Solofra il Forum dei Giovani dona centinaia di libri alla biblioteca del Pain Control Center Hospice

A Solofra, il Forum dei Giovani ha consegnato centinaia di libri alla biblioteca del Pain Control Center Hospice. La donazione include testi di vario genere, destinati a arricchire le risorse del centro. La scelta dei volumi mira a offrire letture che possano accompagnare pazienti e familiari durante il loro percorso, portando conforto e distrazione. L'iniziativa è stata accolta con favore dalla struttura.

“I libri non sono solo fogli stampati con una copertina, sono porte d’accesso per mondi nuovi, sono fonti di cultura, di conforto, di divertimento, sono storie che tengono compagnia, tanto nei momenti felici quanto in quelli più bui. Se a casa hai un libro che non hai mai letto, se non l’hai mai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Pain Control Center Hospice di Solofra, terzo appuntamento dell’iniziativa "Legami"L'evento si svolgerà venerdì 16 gennaio, con inizio alle ore 17 Si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 17. Il maestro Gerardo Russo dona all'Hospice di Solofra il quadro "Anelito"Il Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, i cui servizi... Il Pain Control Center Hospice di Solofra traccia un nuovo orizzonteL’arte, la pittura, la letteratura, la poesia, la musica, un intreccio di elementi e di valori che si fondono in un indissolubile legame con cure mediche e varie attività di sostegno. Un modo, questo, ... napolivillage.com Il Pain Control Center Hospice di Solofra protagonista a BolognaSolofra – Ennesimo riconoscimento scientifico per il Pain Control Center Hospice di Solofra, che sarà protagonista al XX Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, in programma a Bologna, ... irpinia24.it