Solo attraverso il gioco e non con l’ammaestramento si coltivano i talenti

Durante il Festival Internazionale dei Giovani, il Maestro dello Sport Carlo Devoti ha parlato dell'importanza del gioco nel sviluppo dei talenti. Ha sottolineato che il gioco, e non l’ammaestramento, è il metodo più efficace per coltivare le capacità dei giovani. La sua esposizione non è stata una lezione universitaria, ma piuttosto un insegnamento di vita, condiviso con i presenti in un momento di confronto diretto e informale.

Non si è trattato di una “lectio magistralis”, perché quella di solito si tiene in ambito universitario, ma è stata sicuramente una “lectio vitae” quella proposta dal Maestro dello Sport Carlo Devoti, campione di pallavolo, instancabile animatore del Festival Internazionale dei Giovani ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "CyberGiorgi": cybersicurezza attraverso il gioco, curiosità e collaborazioneNell’ambito di Scuola aperta di domenica 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà CyberGiorgi, evento dedicato alla scoperta della... Patrick Abbattista: “Il design non è solo arredo ma è cultura che si esprime attraverso il prodotto”Patrick Abbattista è il Founder & CEO di DesignWanted, brand internazionale di riferimento per il design contemporaneo e futuro, che vanta... Temi più discussi: Prima iscrizione solo online ai servizi educativi 0/3 anni dall'8 al 17 aprile; Solo 10 minuti al giorno: il trucco che fa amare la matematica ai bambini; La gang del gioco delle tre campanelle, erano stati denunciati pochi giorni prima; Il finale è solo l'inizio: 5 giochi che ti mentono spudoratamente. C’è un modo per aiutare i bimbi a sviluppare il pensiero scientifico attraverso il gioco: l’ipotesi in uno studioSecondo una nuova ricerca australiana, il gioco può esser la chiave per sviluppare il pensiero scientifico nei bambini, ma serve comunque la guida consapevole degli adulti. I ricercatori hanno così ... fanpage.it Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 18 dicembre è disponibile: avete solo 24 ore!Jotunnslayer: Hordes of Hel è il primo gioco gratuito della lista delle opere che saranno regalate da Epic Games Store in questo periodo natalizio. Vediamo i dettagli. Epic Games Store ha svelato il ... multiplayer.it Oggi il sistema, attraverso Arte, riesce a recuperare solo a 120 appartamenti all'anno a fronte di una richiesta di oltre 3 mila domande - facebook.com facebook Meloni e i leader europei: “La fine della guerra è raggiungibile solo attraverso mezzi diplomatici” x.com