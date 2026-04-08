Sogni di zucchero | come i maestri svizzeri hanno cambiato l’Italia

Un nuovo libro analizza l’impatto dei maestri dolciai svizzeri in Italia tra il Settecento e il Novecento, concentrandosi su Liguria e Lunigiana. L’autore, un giornalista con base a La Spezia, ha raccolto testimonianze e documenti storici per raccontare come queste figure abbiano influenzato la tradizione dolciaria locale. La pubblicazione si propone di offrire uno sguardo dettagliato sulla presenza e il ruolo di queste maestranze nel panorama gastronomico italiano.

Lorenzo Cresci, giornalista di La Spezia, ha pubblicato un volume che esplora l’influenza dei maestri dolciai svizzeri in Italia tra il Settecento e il Novecento, con un particolare su Liguria e Lunigiana. Il libro, intitolato La dolce vita – Un popolo di pasticceri e il loro sogno rivoluzionario, è arrivato nelle librerie nei giorni scorsi sotto i colori della casa editrice Multiverso di Mario Cucci. Il testo apre con una prefazione curata dal maestro Iginio Massari. L’opera non si limita a una cronaca gastronomica, ma analizza come figure professionali poliedriche abbiano saputo integrare la produzione di dolci con la vendita di caffè, liquori e prodotti di drogheria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sogni di zucchero: come i maestri svizzeri hanno cambiato l’Italia Webuild inaugura Evolutio a Milano: la mostra sulle infrastrutture che hanno cambiato l’ItaliaEvolutio arriva al museo nazionale Scienza e Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano. Famiglia nel bosco, la lettera-choc della madre: "Zucchero e siringhe, li hanno distrutti"Una lettera straziante, quella di Catherine Birmingham, che accende di nuovo i riflettori sul caso della cosiddetta " famiglia nel bosco ". Argomenti più discussi: Martina Conte: dalla chimica al sogno della pasticceria; Verissimo: L'augurio per il futuro di Gökçe Eyüboglu Video; Pesci, oggi il cuore batte forte: incontri inaspettati e colpi di fortuna ti stravolgono la giornata! (31 marzo 2026). ‘Sogni di zucchero’ per tutti i gustiOggi si chiama ‘Sogni di Zucchero’ ed è a Lugo in via Majorana, ma, dal lontano 1955, la famiglia Franzoni opera nel settore dolciario, con le sue specialità di torrone, croccante, praline e ... ilrestodelcarlino.it Tra certezze e sogni la Primavera di Molino è sempre più una big del torneo Terzo posto in classifica e terzo migliore attacco del girone per la Primavera di Gigi Molino che dopo aver battuto il Cosenza sfiderà l'Ascoli. I biancoverdi nelle ultime cinque della - facebook.com facebook