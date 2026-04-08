Sofia morta a 15 anni per un' allergia al latte i punti oscuri | dalle carenze nella sanificazione al guasto del salvavita

Da today.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 15 anni, originaria della provincia di Caserta, è deceduta improvvisamente a causa di un’allergia al latte. Le indagini dei magistrati romani si concentrano su alcuni aspetti chiave, tra cui possibili carenze nelle procedure di sanificazione e un guasto al dispositivo di emergenza. L'inchiesta mira a fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane.

Perché è morta Sofia Di Vico? Il fascicolo aperto dagli inquirenti romani parte da questa domanda per fare luce sull'improvviso decesso della 15enne originaria della provincia di Caserta. La giovane era arrivata a Ostia per partecipare a un torneo di pallacanestro, poi la sera del 2 aprile era. 🔗 Leggi su Today.it

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