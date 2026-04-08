Sofia morta a 15 anni per un' allergia al latte i punti oscuri | dalle carenze nella sanificazione al guasto del salvavita

Una ragazza di 15 anni, originaria della provincia di Caserta, è deceduta improvvisamente a causa di un’allergia al latte. Le indagini dei magistrati romani si concentrano su alcuni aspetti chiave, tra cui possibili carenze nelle procedure di sanificazione e un guasto al dispositivo di emergenza. L'inchiesta mira a fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane.

Perché è morta Sofia Di Vico? Il fascicolo aperto dagli inquirenti romani parte da questa domanda per fare luce sull'improvviso decesso della 15enne originaria della provincia di Caserta. La giovane era arrivata a Ostia per partecipare a un torneo di pallacanestro, poi la sera del 2 aprile era. 🔗 Leggi su Today.it

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Sofia Di Vico è morta probabilmente a causa di uno shock anafilattico generato da una grave allergia alle proteine del latte. Sofia si trovava nella Capitale per partecipare al torneo “Mare di Roma Trophy in Pink” insieme alla sua squadra: l’Unio Basket Maddal - facebook.com facebook

Sofia Di Vico morta per l'allergia, verifiche sui soccorsi e sulle stoviglie. Ieri i funerali a Maddaloni x.com