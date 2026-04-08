Sofia Di Vico morta per shock anafilattico l'autoiniettore di adrenalina non avrebbe funzionato

Sofia Di Vico è morta a causa di uno shock anafilattico la sera in cui si trovava in un ristorante di Ostia. Secondo quanto riferito dal padre, aveva comunicato al locale di essere allergica ai latticini. L'autoiniettore di adrenalina, che avrebbe dovuto essere utilizzato per intervenire, non avrebbe funzionato durante l'episodio. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L'autoiniettore di adrenalina non avrebbe funzionato la sera in cui Sofia Di Vico si è sentita male. Il padre ha spiegato di aver informato il ristorante di Ostia della sua grave allergia ai latticini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sofia Di Vico morta a 15 anni per shock anafilattico: il campeggio sapeva dell’allergia ai latticiniSofia Di Vico aveva ordinato uova e fagiolini al ristorante del campeggio dove soggiornava insieme alla squadra di basket.

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