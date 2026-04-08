Sofia Di Vico morta per shock anafilattico l'allergologo | Il quarto caso a Roma si poteva evitare

Una ragazza di 15 anni è deceduta a Roma a causa di uno shock anafilattico. L’allergologo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha dichiarato che si tratta del quarto caso di questo tipo nella città e ha affermato che la situazione si sarebbe potuta evitare. Nell’intervista è stato spiegato cosa sia lo shock anafilattico, quali strumenti è opportuno portare con sé e come intervenire in caso di emergenza.

Alessandro Fiocchi Responsabile dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Allergologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma spiega cos'è uno shock anafilattico, cosa portare sempre con sé e come intervenire dopo la morte della 15enne Sofia Di Vico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sofia Di Vico morta a 15 anni per shock anafilattico: il campeggio sapeva dell’allergia ai latticiniSofia Di Vico aveva ordinato uova e fagiolini al ristorante del campeggio dove soggiornava insieme alla squadra di basket. Sofia Di Vico morta per shock anafilattico, l’autoiniettore di adrenalina non avrebbe funzionatoL'autoiniettore di adrenalina non avrebbe funzionato la sera in cui Sofia Di Vico si è sentita male. Temi più discussi: Sofia Di Vico morta a 15 anni: Era la nostra campionessa. Fissati i funerali; La morte di Sofia Di Vico: Quadro compatibile con shock anafilattico; Sofia Di Vico a cena aveva mangiato uova e fagiolini. I medici: Non siamo riusciti a salvarla; Roma, Sofia Di Vico muore a 15 anni dopo una cena di squadra: sospetto choc anafilattico, era allergica al latte. Sofia Di Vico uccisa dall'allergia al latte: il papà le aveva iniettato l'adrenalina, è caccia all'errore. Sequestrato l'auto-iniettoreSofia Di Vico, promessa del basket di soli 15 anni originaria di Maddaloni, è morta per uno shock anafilattico durante una cena in trasferta sul litorale romano. Il dramma si ... leggo.it Sofia Di Vico morta per shock anafilattico, l’allergologo: Il quarto caso a Roma, si poteva evitareSofia Di Vico è morta per quello che si sospetta fortemente essere uno shock anafilattico. La quindicenne aveva una grave allergia al lattosio. Fanpage.it ha intervistato Alessandro Fiocco, ... fanpage.it Sofia Di Vico, promessa del basket di soli 15 anni originaria di Maddaloni, è morta per uno shock anafilattico durante una cena in trasferta sul litorale romano. - facebook.com facebook Sofia Di Vico morta per l'allergia, verifiche sui soccorsi e sulle stoviglie. Ieri i funerali a Maddaloni x.com