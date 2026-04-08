I corridoi del liceo scientifico si sono riempiti di un silenzio carico di dolore durante il rientro in classe di ieri mattina. Il motivo è un omaggio dedicato a Sofia Di Vico, ricordata come un’amica speciale da studenti e insegnanti. La presenza di alcuni momenti commemorativi ha segnato l’ingresso degli studenti, mentre l’atmosfera generale si è fatta più riflessiva e rispettosa.

Un rientro a scuola che nessuno avrebbe mai immaginato. I corridoi del liceo scientifico “Nino Cortese”, ieri mattina, si sono “riempiti” di un silenzio carico di dolore, come se ogni angolo respirasse la tragedia che ha colpito la comunità maddalonese. Al centro di tutto, la 2C, la classe di Sofia Di Vico, la 15enne scomparsa tragicamente giovedì, durante la cena a Ostia, a causa di uno choc allergico. Sofia, chiamata affettuosamente “boss”, era una ragazza piena di vita, con sogni e speranze, parte integrante della squadra under 15 della “UnioBasket Maddaloni”. Dalla nascita conviveva con un’allergia alle proteine del latte. Prima del dramma aveva cenato con le compagne di squadra in un ristorante di Ostia lido. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sofia Di Vico, l'omaggio in classe: «Lei un'amica speciale»

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