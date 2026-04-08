Il governo greco ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 sarà vietato ai minorenni sotto i 15 anni l’uso dei social network. La decisione riguarda tutte le piattaforme online e sarà applicata a partire dall’inizio del prossimo anno. La misura è stata comunicata dal primo ministro durante una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato l’introduzione di un divieto d’accesso ai social network non abbia ancora compiuto 15 anni, misura che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. L’obiettivo è ridurre le ore trascorse dagli adolescenti e dai preadolescenti davanti agli schermi e proteggerli da contenuti rischiosi. Questa decisione segue una tendenza già osservata in altri Stati europei, che stanno alzando l’età minima per l’iscrizione alle piattaforme digitali. In Grecia l’iniziativa gode di un ampio consenso popolare, con un recente sondaggio che vede l’80% dei cittadini favorevoli a tale restrizione. Un annuncio tra meme e contrasti generazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social vietati sotto i 15 anni: la Grecia sfida il web nel 2027

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