Social e minori l’appello di Carfagna al governo | urgente approvare il divieto per gli under 13 e bloccare gli algoritmi prima di settembre
Durante il Question Time, il ministro dell'Istruzione ha ricevuto un appello da parte di un esponente del governo, che ha sottolineato l'urgenza di approvare un divieto per gli utenti sotto i 13 anni sui social e di bloccare gli algoritmi prima di settembre. La richiesta nasce dalla volontà di proteggere i minori dai rischi legati alle piattaforme digitali e di intervenire rapidamente per limitare le esposizioni pericolose.
Durante il Question Time, rispondendo al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Mara Carfagna ha ribadito la necessità di intervenire tempestivamente per arginare i pericoli digitali. La segretaria di Noi Moderati ha evidenziato le azioni già intraprese dall'esecutivo, sollecitando al contempo un passo in avanti deciso e immediato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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