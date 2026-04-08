Social e minori l’appello di Carfagna al governo | urgente approvare il divieto per gli under 13 e bloccare gli algoritmi prima di settembre

Durante il Question Time, il ministro dell'Istruzione ha ricevuto un appello da parte di un esponente del governo, che ha sottolineato l'urgenza di approvare un divieto per gli utenti sotto i 13 anni sui social e di bloccare gli algoritmi prima di settembre. La richiesta nasce dalla volontà di proteggere i minori dai rischi legati alle piattaforme digitali e di intervenire rapidamente per limitare le esposizioni pericolose.

Durante il Question Time, rispondendo al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Mara Carfagna ha ribadito la necessità di intervenire tempestivamente per arginare i pericoli digitali. La segretaria di Noi Moderati ha evidenziato le azioni già intraprese dall'esecutivo, sollecitando al contempo un passo in avanti deciso e immediato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Social, il divieto ai minori “può accendere una luce sugli algoritmi”Dopo Australia e Francia, anche la Spagna si appresta a vietare i social ai minorenni.

In Francia stop ai social per i minori di 15 anni. Macron: «Il divieto scatterà il primo settembre»La Francia ha deciso di impegnarsi nella stretta sull’utilizzo dei social per i minori.

Temi più discussi: Social e minori, l’Italia si muove: arrivano due proposte di legge; Social e minori: le proposte italiane e i nodi giuridici aperti; Ue prepara nuove linee guida per limitare l’impatto dei social media sui minori; Vietare i social ai minori non è la soluzione: il caso dell’Australia.

Social e minori, l’Italia si muove: arrivano due proposte di leggeIl Partito Democratico e Noi Moderati presentano ddl diversi, ma non escludono collaborazioni trasversali sul tema. L’obiettivo non è criminalizzare, ma ... avvenire.it

Social e minori, il governo accelera: Permessi solo dai 15 anni, fino a 16 con il consenso dei genitoriUna riunione a Palazzo Chigi sblocca il dossier fermo da mesi al Senato. Al vaglio diverse ipotesi, ma c'è un'intesa di massima sui paletti ... huffingtonpost.it

I commenti alla missione Artemis 2 sui social si sono riempiti di teorie complottiste, con alcuni utenti che affermano che tutto sia stato girato con un green screen: https://fanpa.ge/GSjwI - facebook.com facebook

L'annuncio del calciatore sui social: ecco tutto ciò che sappiamo x.com