So far Stefano Rielli Quartet feat Gabriele Mirabassi

L’Associazione Culturale Jazz Bud Powell di Maglie organizza un concerto domenica 19 aprile alle 20:30 presso l’auditorium “G”. Sul palco si esibiranno il Stefano Rielli Quartet e il clarinettista Gabriele Mirabassi. L’evento prevede l’esecuzione di brani originali e cover, con un’attenzione particolare alla musica jazz. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative musicali promosse dall’associazione.

L’Associazione Culturale Jazz Bud Powell di Maglie è lieta di annunciare un evento musicale imperdibile per domenica 19 aprile, alle ore 20:30,L’auditorium “G. Cezzi” ospiterà il concerto di presentazione del nuovo disco del contrabbassista Stefano Rielli, intitolato “So far” pubblicato a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Stefano Cantarano Quartet in concerto al Charity Café Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro...