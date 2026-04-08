È stato pubblicato un nuovo documento che stabilisce quattro regole per un uso responsabile degli smartphone e dei social media tra i più giovani. Si tratta di un Patto educativo digitale pensato per guidare genitori e insegnanti nell'accompagnare i bambini nell'uso consapevole della tecnologia. Il testo mira a prevenire abusi e comportamenti rischiosi, promuovendo un rapporto equilibrato con gli strumenti digitali.

Quattro regole da seguire per non abusare della tecnologia digitale, un documento da condividere per spingere verso un uso consapevole di strumenti che troppo spesso finiscono, senza alcun controllo, nelle mani di bambini. Va in questa direzione il Patto educativo digitale, il documento volontario condiviso che, da oggi pomeriggio, in occasione di “Crescere IN digitale”, il primo appuntamento del ciclo di incontri per le famiglie Family Lab al Centro civico San Paolo, potrà essere sottoscritto dagli attori della comunità educativa cittadina. Oltre che da chi ha definito il Patto stesso, ossia l’Amministrazione comunale, il documento si rivolge a dirigenze scolastiche, referenti dei doposcuola parrocchiali e degli spazi aggregativi giovanili, genitori e rappresentanti di associazioni culturali e sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smartphone e social, un Patto educativo digitale

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