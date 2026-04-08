L’amministrazione comunale ha annunciato oggi un nuovo accordo volontario destinato a regolamentare l’uso di smartphone e social network tra i giovani. Il patto prevede che i bambini possano ricevere un telefono cellulare a partire dai dodici anni e accedere ai social a partire dai quattordici. La proposta, presentata mercoledì 8 aprile 2026, mira a stabilire linee guida condivise per l’utilizzo della tecnologia tra i minori.

L’amministrazione comunale lancia oggi, mercoledì 8 aprile 2026, un accordo volontario per regolare l’uso della tecnologia tra i più giovani. Il documento sarà presentato e sottoscritto a partire dalle ore 19 presso il Centro civico San Paolo durante l’evento Crescere IN digitale. L’iniziativa si inserisce nel percorso dei Family Lab, di cui questo incontro rappresenta il primo appuntamento. L’obiettivo è contrastare la tendenza di consegnare dispositivi digitali a bambini senza una guida adeguata, proponendo invece un sistema di regole condivise. Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, sostiene che il digitale sia una risorsa indispensabile, ma che richieda un utilizzo consapevole per evitare che gli utenti ne vengano assorbiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone a 12 anni e social a 14: nasce il patto per i figli

Smartphone e social, un Patto educativo digitaleQuattro regole da seguire per non abusare della tecnologia digitale, un documento da condividere per spingere verso un uso consapevole di strumenti...

Congedo parentale passa da 12 a 14 anni, anche per figli adottivi e in affidamento. L’INPS fa il puntoUna modifica introdotta con la legge di bilancio 2026 amplia la possibilità di utilizzo del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

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