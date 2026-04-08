Smaltimento toner e cartucce | tra rischi legali e scelte sostenibili

Smaltire toner e cartucce usate è un’operazione che molte persone effettuano quotidianamente senza riflettere sui possibili rischi. Tuttavia, questa pratica può comportare implicazioni legali e ambientali rilevanti, poiché la gestione corretta dei rifiuti di toner e cartucce è soggetta a normative specifiche. La corretta differenziazione e smaltimento sono obblighi che coinvolgono sia i cittadini che le aziende, per evitare sanzioni e contribuire a una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Quante volte, a casa o in ufficio, ti sei liberato di cartucce e toner usati senza pensarci troppo? Quello che all’apparenza può sembrare un gesto semplice e innocuo nasconde in realtà conseguenze estremamente serie, sia per la tutela dell’ambiente che per la tua responsabilità legale. Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 15206, lo smaltimento di questi materiali non può essere lasciato al caso, ma deve seguire un processo rigoroso e controllato. Ignorare queste disposizioni espone a rischi pesantissimi: le sanzioni amministrative possono infatti toccare la cifra record di 93.000 euro e, nei casi più gravi, la legge prevede persino pene detentive fino a due anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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