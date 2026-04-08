Sky Wifi ha superato il 90% di copertura sul territorio nazionale, grazie a accordi wholesale che hanno permesso di raggiungere più famiglie. La compagnia ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria dedicata ai servizi WiFi e Sky TV, puntando ad aumentare la diffusione e l’accesso alle offerte di connettività e intrattenimento. La crescita della rete e delle offerte rappresenta un passo importante per il settore delle telecomunicazioni.

Più famiglie raggiunte grazie agli accordi wholesale e nuova campagna per servizi WiFi e Sky TV. Sky Wifi amplia ulteriormente la copertura sul territorio nazionale. Grazie a un nuovo accordo wholesale con FiberCop, che si aggiunge a quelli già siglati con Open Fiber e Fastweb, altri tre milioni di famiglie possono scegliere l’ultrabroadband di Sky. In totale, oggi più del 90% delle abitazioni italiane possono accedere a Sky Wifi, che mette a disposizione la connessione FTTH (Fiber-To-The-Home) o FTTC (Fiber-To-The-Cabinet) in base alla copertura disponibile. A quasi sei anni dal lancio, Sky Wifi è uno degli operatori di riferimento sul mercato ultrabroadband. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Wifi supera il 90% di copertura: più fibra e nuove offerte TV

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