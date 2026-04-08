Sister Act all' italiana | le Suore Bologna cantano Sanremo con cover e video da migliaia di views

Le Suore Bologna hanno deciso di partecipare a Sanremo reinterpretando alcune delle canzoni in gara con cover e video pubblicati online. Per ogni edizione del festival, scelgono un brano diverso e pubblicano contenuti sui social, ottenendo migliaia di visualizzazioni. La loro iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi a favore di progetti benefici, unendo musica e solidarietà.

Le Suore Bologna hanno trasformato il loro amore per la musica in un progetto benefico: per ogni edizione di Sanremo scelgono una canzone da reinterpretare con cover e video. Immacolata, leader del collettivo, racconta la nascita del gruppo come un’idea nata dalla madre che aveva lavorato come cuoca in un convento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Sister Act""all'italiana: le Suore Bologna cantano Sanremo con cover e video da migliaia di views Sanremo, cover senese. Levante e Gaia cantano ’I maschi’ di Nannini-PianigianiNella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover spicca un brano tutto senese: Levante e Gaia hanno interpretato "I maschi", brano di Gianna... Sanremo 2026, nella serata cover Fedez e Masini cantano “Meravigliosa creatura”SANREMO – Una collaborazione inedita e di respiro internazionale accenderà la serata cover del Festival.