Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026 | i motivi della decisione

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio all’ATP di Montecarlo 2026, saltando così gli ottavi di finale in programma giovedì 9 aprile. La sua assenza riguarda la prova di doppio e non il singolare, dove invece prosegue la sua partecipazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell’inizio delle partite di oggi. Restano ignoti i motivi specifici che hanno portato alla scelta dell’atleta.

Niente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di doppio, Zizou Bergs, la coppia si è ritirata dal torneo come ha poi confermato il sito dell’Atp. Domani Sinner-Bergs avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano direttamente ai quarti grazie al walkover sfidando la coppia composta dallo spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos. Sia Sinner che Bergs saranno impegnati giovedì negli ottavi di finale del torneo di singolare. It is official now. No doubles R2 for Zizou and Jannik. Jannik withdraws from the doubles draw. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026: i motivi della decisione Montecarlo, Sinner e Bergs si ritirano dal torneo di doppio: i motivi della decisioneJannik Sinner e Zizou Bergs non giocheranno il loro secondo turno di doppio a Montecarlo, nel Masters 1000 nel Principato. Atp Montecarlo 2026, cinque italiani iscritti nel doppio. C’è anche SinnerJannik Sinner giocherà anche in doppio al Rolex Monte-Carlo Masters, l’Atp Montecarlo 2026, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. SINNER, ALCARAZ e il SORTEGGIO di MONTE-CARLO - Con Alessio Di Mauro Temi più discussi: Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Pasqua a Monte-Carlo, il programma LIVE su Sky; Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev; Tennis ATP · Montecarlo Masters 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026: i motivi della decisioneNiente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di ... lapresse.it ATP Montecarlo: Sinner si ritira dal doppio con Bergs. Focus solo sul singolareJannik Sinner ha deciso di non proseguire il torneo di doppio a Montecarlo in coppia con Zizou Bergs. L'obiettivo è concentrarsi sul singolare ... ubitennis.com Il numero sette del seeding è stato eliminato dall'Atp di Montecarlo: sconfitta in 50 minuti senza portare a casa nemmeno un game - facebook.com facebook ATP Montecarlo: ma perché Sinner non gioca in doppio oggi x.com