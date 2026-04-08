Sinner molla il doppio per il vertice | missione numero 1 mondiale

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo di doppio in coppia con Zizou Bergs, puntando tutto sulla competizione individuale. La scelta è stata comunicata in vista di un impegno più concentrato sul singolare, con l’obiettivo di migliorare la sua posizione nella classifica mondiale. La decisione è stata presa prima dell’inizio delle partite, con il giocatore che ha preferito concentrarsi esclusivamente sulla prova singolare.

Jannik Sinner ha deciso di abbandonare il torneo di doppio in cui era impegnato con Zizou Bergs, una scelta dettata dalla necessità di dare priorità assoluta al singolare per scalare la classifica mondiale. L’annuncio del ritiro arriva in un momento di alta tensione agonistica. L’obiettivo dell’atleta italiano è chiaro: proseguire nel tabellone principale fino alle fasi finali e riconquistare la posizione di numero 1 del mondo. Questa decisione non appare sorprendente se analizzata a mente fredda, considerando l’intensità del calendario e l’importanza di preservare ogni minima riserva di energia per gli impegni più prestigiosi della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner molla il doppio per il vertice: missione numero 1 mondiale Leggi anche: Sinner, missione numero 1: subito al lavoro a Montecarlo per ritrovare feeling con la terra Sinner entra nel ranking di doppio a Monte-Carlo: ecco cosa serve per diventare numero 1Il 24enne altoatesino non figurava nella graduatoria di doppio per assenza di risultati nelle ultime 52 settimane. Temi più discussi: Tennis, Atp Montecarlo: Sinner al secondo turno nel doppio; Errani e Paolini, la finale del doppio interrotta nel primo set; Pazzesco Sinner, incredibile in campo; Jannik Sinner, lo strano gesto con Bergs: cosa significa, tutti di sasso | Libero Quotidiano.it. Sinner costretto a ritirarsi dal doppio a Montecarlo, il motivo: Bergs strapazza Rublev e ringrazia JannikSinner si ritira dal torneo di doppio a Montecarlo per non correre rischi visto il programma fitto e concentrarsi sul singolare, dove anche Bergs batte Rublev e lo ringrazia ... sport.virgilio.it Sinner si ritira dal doppio all’Atp Montecarlo 2026: i motivi della decisioneNiente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di ... lapresse.it Soffre, sbaglia, ma non molla mai. Flavio Cobolli debutta con una vittoria a Montecarlo dopo una vera battaglia contro Comesana! E adesso Bergs. - facebook.com facebook