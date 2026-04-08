A Montecarlo, durante un torneo ATP, Jannik Sinner e Usain Bolt si sono incontrati e si sono scambiati alcune parole a bordo campo presso il Country Club. Nessun altro dettaglio sul contenuto del dialogo o su eventuali altri incontri tra i due atleti. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati e media presenti sul posto.

Jannik Sinner e Usain Bolt si sono incontrati a Montecarlo durante il torneo ATP, scambiandosi parole cordiali a bordo campo presso il Country Club. L’incontro tra i due atleti è stato documentato in alcuni video pubblicati martedì. Il numero due del ranking ATP ha avuto l’occasione di confrontarsi con il velocista giamaicano di 39 anni, figura di riferimento mondiale per le specialità dei 100 e 200 metri piani. Bolt porta con sé un palmarès che include tre medaglie d’oro olimpiche nelle suddette distanze, oltre al possesso dei record mondiali di velocità in entrambe le categorie. La sua presenza al Country Club ha permesso un dialogo diretto tra due icone di discipline diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Bolt a Montecarlo: il dialogo tra due miti dello sport

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