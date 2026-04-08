Sinner Bergs danno forfait nel tabellone di doppio a Montecarlo | singolare unica priorità

Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno deciso di non partecipare al torneo di doppio a Montecarlo, dando così priorità al singolare. La loro assenza dal tabellone di doppio è stata ufficializzata poco prima dell’inizio del torneo, lasciando intendere che l’attenzione dell’italiano sia rivolta esclusivamente alla competizione singolare. La scelta riguarda entrambi i giocatori, che avevano inizialmente preso parte anche al doppio, ma hanno poi optato di concentrarsi su un solo impegno.

Questione di priorità. Ci si chiedeva quale sarebbe stata l’organizzazione per Jannik Sinner domani a Montecarlo, atteso dal duplice impegno tra singolare e doppio con il belga Zizou Bergs. Oggi giornata “off” per il pusterese, vittorioso all’esordio contro il francese Ugo Humbert in maniera brillante. Si prefigurava quindi un giovedì intenso per l’azzurro che, dopo aver affrontato il vincente della sfida odierna tra il ceco Tomas Machac e l’argentino Francisco Cerundolo, avrebbe dovuto giocare contro la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Sinner non aveva escluso di competere anche in doppio, ma probabilmente le cose sono cambiate anche in considerazione degli impegni del suo partner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner/Bergs danno forfait nel tabellone di doppio a Montecarlo: singolare unica priorità Leggi anche: Sinner/Bergs si ritirano dal tabellone di doppio a Montecarlo: le esigenze in singolare vengono prima Atp Montecarlo, esordio vincente per Sinner in coppia con Bergs nel torneo di doppio(Adnkronos) – Esordio vincente per Jannik Sinnner nel doppio al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6. Si parla di: ATP Montecarlo 2026, 5 aprile: analisi e precedenti di Sinner/Bergs-Machac/Ruud e Arnaldi-Muller. Sinner/Bergs si ritirano dal tabellone di doppio a Montecarlo: le esigenze in singolare vengono primaQuestione di priorità. Ci si chiedeva quale sarebbe stata l'organizzazione per Jannik Sinner domani a Montecarlo, atteso dal duplice impegno tra singolare ... oasport.it Bergs sul doppio con Sinner a Monte Carlo: Non smetteva di ridere per quello che dicevoZizou Bergs racconta il feeling speciale con l'azzurro nel torneo di doppio a Monte Carlo e svela il mistero: Ecco cosa ho detto a Jannik in panchina ... fanpage.it