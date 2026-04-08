Sindrome dello stretto toracico a Padova il primo intervento robotico in Veneto

A Padova è stato eseguito il primo intervento robotico in Veneto per la sindrome dello stretto toracico. La condizione provoca dolore che si intensifica con i movimenti, limita le attività quotidiane e può causare complicanze come trombosi, embolie e perdita di funzionalità dell’arto superiore. L’operazione ha coinvolto un team di specialisti e rappresenta un passo importante nella gestione di questa patologia nella regione.

Un dolore che aumenta con i movimenti, limita il lavoro, condiziona la vita quotidiana e, nei casi più seri, può portare perfino a trombosi, embolie e perdita di funzionalità dell’arto superiore. È la sindrome dello stretto toracico superiore, patologia ancora poco riconosciuta e spesso confusa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Un sottomarino nelle acque dello Stretto, intervento della Guardia Costiera Sanita’: policlinico Tor Vergata, intervento robotico a polmone senza intubazione, traguardoUn intervento di “alta complessità” è stato eseguito utilizzando una tecnica mini-invasiva e senza intubazione, con dimissione già il giorno...