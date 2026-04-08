Sindrome del bambino scosso di cosa si tratta? A Novara una giornata per prevenire i rischi

A Novara si svolgeranno l’11 e il 12 aprile 2026 le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, un evento che coinvolge più di 150 città italiane. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati a comportamenti violenti nei confronti dei neonati e dei bambini piccoli. Durante le giornate, saranno organizzate iniziative informative per diffondere conoscenze sulla prevenzione e la tutela dei più piccoli.

Informare e prevenire per proteggere i più piccoli. Novara aderisce l’11 e il 12 aprile 2026 alle Giornate nazionali di prevenzione della “Sindrome del bambino scosso” (Shaken baby syndrome), un’iniziativa che coinvolge oltre 150 città italiane. L'appuntamento locale, patrocinato dal Comune, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it “Non scuoterlo!”, le iniziative a Parma per prevenire la Sindrome del bambino scossoIn occasione delle Giornate nazionali dell’11 e 12 aprile saranno allestiti punti informativi all’ospedale Maggiore e a Vaio, mentre il municipio di... Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e S.Orsola in occasione della giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, in un caso su quattro può essere fatale; Sindrome del bambino scosso, prevenzione e informazione in 150 città con la campagna NonScuoterlo!; La Sindrome del bambino scosso, i professionisti del ps pediatrico incontrano le famiglie. Sindrome del Bambino Scosso. Il 12 aprile a Potenza una giornata di informazione rivolta ai genitoriL’ Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza aderisce alla Giornata nazionale di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome – SBS), promossa dalla Simeup (Società ... ondanews.it Sindrome del bambino scosso, fatale in un caso su quattroOltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di ... napolivillage.com #nonscuoterlo Sindrome del bambino scosso, torna la campagna “Non scuoterlo!”: fatale in un caso su quattro - facebook.com facebook Sindrome del bambino scosso, campagne di prevenzione anche a #Foggia: “Un gesto può essere fatale” x.com