Simone Marchetti l' editoriale | Un dono da custodire

Da vanityfair.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo numero di Vanity Fair, l'articolo di apertura è dedicato a Simone Marchetti e al suo editoriale intitolato

Nel nuovo numero di Vanity Fair esploriamo l'amicizia, dalla copertina con Jovanotti a Friends al migliore amico di Olly, per invitarvi a celebrare le vostre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Leggi anche: Simone Marchetti, l'editoriale: Rinascere

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