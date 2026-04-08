Simone Marchetti l' editoriale | Un dono da custodire
Nel nuovo numero di Vanity Fair, l'articolo di apertura è dedicato a Simone Marchetti e al suo editoriale intitolato
Nel nuovo numero di Vanity Fair esploriamo l'amicizia, dalla copertina con Jovanotti a Friends al migliore amico di Olly, per invitarvi a celebrare le vostre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Simone Marchetti. Antonio Banderas · Canción del Mariachi (Ilia Topuria "El Matador" Anthem). RIDA ENERGY FIGHT NIGHT, ECO SPORT DAY, Seconda Edizione Energia dello sport, energia per il pianeta. La potenza dello sport incontra l’energia della sost - facebook.com facebook