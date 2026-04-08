Simeone risolve il problema dell’Inter | ecco il sostituto di Bastoni

Una questione importante per l’Inter sembra trovare una soluzione con l’individuazione di un possibile sostituto di Bastoni. Sebbene non ci siano ancora negoziati formali, alcune indiscrezioni indicano che si stanno facendo passi avanti per risolvere la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, anche se restano ancora dettagli da chiarire prima di arrivare a una conclusione ufficiale.

di Alessio Lento Non è ancora una trattativa, almeno non nel senso classico del termine, ma qualcosa si muove. Più che altro è una direzione, una possibile soluzione che prende forma mentre il mercato inizia a prepararsi sotto traccia. L’ Inter guarda avanti, anche se non lo dice apertamente, e lo fa pensando a uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava lontano. Perché quando inizi a parlare di sostituti, vuol dire che almeno una parte del club si sta preparando a un’eventualità concreta. Non certa, ma neanche impossibile. E nel caso specifico, il punto è sempre lo stesso: Alessandro Bastoni. Un nome che attira, che resta nei radar del Barcellona e che, inevitabilmente, apre riflessioni interne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Simeone risolve il problema dell’Inter: ecco il sostituto di Bastoni Unghie lunghe e smartphone, ecco lo smalto che risolve il problemaChiunque abbia provato a usare uno smartphone o un tablet con unghie lunghe sa quanto possa essere complicato. Inter, hanno scelto il sostituto di Bastoni: club pronto a chiudereOperazione da 25 milioni di euro: ecco tutti i dettagli In dubbio per Como-Inter, Alessandro Bastoni resta al centro dei rumors di calciomercato.