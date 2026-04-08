Sicurezza il Pd in Regione | Il governo garantisca non solo in estate una presenza adeguata degli organici

Il Partito Democratico in Regione chiede che il governo assicuri un presidio costante delle forze dell’ordine lungo tutto l’anno, non limitandosi alla stagione estiva. La richiesta si concentra sulla presenza di personale sufficiente in tutta la provincia di Rimini, evidenziando l’esigenza di garantire maggiore sicurezza durante i mesi più freddi e meno turisti. La questione riguarda sia la quantità di agenti che la loro distribuzione sul territorio.

Il governo garantisca tutto l'anno e non solo in estate una presenza adeguata degli organici delle forze dell'ordine in tutta la provincia di Rimini. A chiederlo è una risoluzione del Partito democratico a firma di Alice Parma, Emma Petitti e Paolo Calvano. "La sicurezza non può essere affrontata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Assurdo rimuovere così Cingolani senza spiegazioni in un settore delicato dove era apprezzato dagli investitori e dai partners. Ed è necessario che il Governo chiarisca se ci sono ragioni di sicurezza o di performance. Eventuali ragioni di appartenenza politic x.com

Sguardo che provoca, presenza che domina. NOEMY FURCILLO è pura sicurezza - facebook.com facebook