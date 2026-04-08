Sicurezza e dissenso | Gabrielli e Lepore sfidano il modello svedese

Giovedì 9 aprile alle 20.30, l’Anteo SpazioCinema di Treviglio sarà teatro di un incontro pubblico dedicato ai temi della sicurezza e del dissenso. Due relatori, uno esperto in materia di sicurezza e l’altro di diritto costituzionale, affronteranno questioni legate alle modalità di gestione delle proteste e alle misure di sicurezza adottate in diversi contesti. L’evento sarà aperto al pubblico e si svolgerà in una sala con posti limitati.

Giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, l’Anteo SpazioCinema di Treviglio ospiterà un incontro pubblico focalizzato sui temi della sicurezza e del dissenso. L’evento vedrà il confronto tra Franco Gabrielli e Matteo Lepore, nell’ambito della rassegna Mondovisioni. L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra l’associazione #Faremeglio e il settimanale Internazionale. Si tratta del quarto incontro di un ciclo di documentari d’attualità che mira a stimolare la riflessione collettiva su temi sociali contemporanei. Il cuore della serata sarà la proiezione di The Dialogue Police. Il film analizza l’approccio svedese alla gestione dell’ordine pubblico, un sistema basato sulla mediazione tra le forze dell’ordine e i manifestanti, nato dopo gli scontri registrati a Göteborg nel 2001 durante il vertice europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza e dissenso: Gabrielli e Lepore sfidano il modello svedese Leggi anche: Treviglio, all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e Lepore Umanità in crisi: 30 direttori sfidano il modelloUna trentina di direttori dei dipartimenti di studi umanistici si è riunita a Macerata per due giorni, affrontando la crisi delle discipline... Argomenti più discussi: Treviglio, all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e Lepore; Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici | cosa teme la politica?. Treviglio, all’Anteo SpazioCinema confronto tra Gabrielli e LeporeTreviglio. Prosegue la rassegna Mondovisioni: il ciclo di documentari di attualità promosso dal settimanale Internazionale e organizzato sul territorio dall’associazione #Faremeglio. Il quarto ... bergamonews.it Pino Corrias: «Franco Gabrielli, lo sbirro tranquillo, potrebbe essere il nuovo leader del centro-sinistra?»La sinistra lo corteggia, lui declina ma non esclude. Chi è Franco Gabrielli, il poliziotto che in fatto di sicurezza ha diretto con un mantra: «L’ordine pubblico non è un western» ... vanityfair.it Bologna, il convegno con il sindaco Lepore sulla sicurezza tra decoro e cura della città: «Dobbiamo fare di più» x.com Maltempo Sicilia, Montalbano Elicona: strade provinciali dissestate, a rischio sicurezza e accesso all’Argimusco - facebook.com facebook