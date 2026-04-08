Le aziende del settore alimentare stanno andando oltre i requisiti previsti dalla normativa, adottando certificazioni volontarie come ISO, BRCGS e IFS. Questi sistemi di certificazione, scelti volontariamente, vengono utilizzati per garantire livelli di qualità e sicurezza alimentare superiori rispetto alle norme europee. La tendenza evidenzia un impegno crescente nel migliorare la sicurezza dei prodotti, con le imprese che puntano a distinguersi sul mercato attraverso standard riconosciuti volontariamente.

Le aziende alimentari stanno trasformando l’obbligo di legge in un valore aggiunto acquista, utilizzando protocolli volontari come ISO, BRCGS e IFS per garantire standard qualitativi superiori rispetto ai minimi normativi europei. Il consumatore moderno non cerca più solo un prodotto edibile, ma una certezza documentata. Mentre le basi legali sono fissate dai Regolamenti (CE) n. 1782002 e dal cosiddetto Pacchetto Igiene, che comprende i regolamenti CE 8522004 e 8532004, le certificazioni opzionali spingono le imprese verso un sistema di gestione basato sul miglioramento costante. Questi marchi agiscono come veri e propri interpreti dei processi aziendali, rendendo visibili a chi fa la spesa impegni concreti sulla salute pubblica, il rispetto ambientale e la trasparenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza alimentare: oltre la legge, il potere delle certificazioni

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