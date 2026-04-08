Sicurezza a scuola | cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv Alessandro De Martino

In una recente trasmissione, è stata affrontata la questione della sicurezza nelle scuole, con particolare attenzione alle procedure da seguire in caso di aggressioni e conflitti tra studenti. La diretta, intitolata “Diritto in cattedra”, ha visto la partecipazione di un esperto legale che ha spiegato le norme e i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza. La discussione si è concentrata sui metodi pratici e sulle procedure ufficiali previste per garantire la sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Diretta di “Diritto in cattedra” dedicata alla sicurezza e gestione dei conflitti a scuola, alla luce dei recenti episodi di cronaca. Diretta mercoledi 8 aprile 2026 con l’Avv. Alessandro De Martino focus su tutele legali, responsabilità e comportamenti corretti in caso di aggressioni e situazioni a rischio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento... Sicurezza a scuola: cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti Si parla di: Sicurezza a scuola: cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv. Alessandro De Martino; Sicurezza a scuola | cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv Alessandro De Martino. Sicurezza a scuola: cosa fare davvero in caso di aggressioni e conflitti? Diretta con l’Avv. Alessandro De MartinoDiretta di Diritto in cattedra dedicata alla sicurezza dei docenti e alla gestione dei conflitti a scuola, alla luce dei recenti episodi di cronaca. Con l’Avv. Alessandro De Martino focus su tutele ... orizzontescuola.it