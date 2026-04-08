In Sicilia sono stati avviati i primi bandi di un piano da 239 milioni di euro destinato a sostenere imprese, famiglie e occupazione. La Regione ha annunciato un pacchetto di interventi economici finalizzati a promuovere crescita e innovazione nel territorio. Gli stanziamenti rappresentano un intervento diretto per favorire lo sviluppo economico locale e creare nuove opportunità di lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano per crescita, occupazione e innovazione. La Regione Siciliana lancia un importante pacchetto di interventi economici: 239 milioni di euro destinati a imprese, famiglie e occupazione. L’iniziativa, promossa dal governo guidato da Renato Schifani e attuata tramite Irfis – FinSicilia, punta a rafforzare il sistema produttivo, sostenere gli investimenti e favorire il lavoro stabile. Il calendario dei bandi è stato definito con l’obiettivo di garantire trasparenza, accessibilità e ampia partecipazione da parte di cittadini e aziende. Schifani: “Risorse concrete per il futuro”. Il presidente della Regione ha sottolineato il valore strategico delle misure: “Vogliamo rendere il sistema economico più moderno e competitivo, con effetti positivi sull’occupazione”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, 239 milioni per economia e lavoro: al via i primi bandi

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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi dell’Intervento “Insediamento giovani agricoltori” e “Insediamento nuovi agricoltori” per lo @SvilRurSicilia della #RegioneSiciliana. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @LucaSa x.com