I jeans ankle sono di nuovo protagonisti della moda questa primavera 2026, con un ritorno che sembra destinato a durare. Caratterizzati da un taglio dritto che si ferma sulla caviglia e da uno stile che lascia scoperta questa zona, sono stati riproposti come capo di tendenza. La loro presenza nelle collezioni e nelle strade ha confermato questa rinascita, che ha coinvolto molte preferenze di stile.

Figli del loro tempo, delle caviglie scoperte e dal taglio che cade dritto sulla gamba, i jeans ankle sembrano essere tornati per questa primavera 2026 per restare. Dal denim blu classico ai modelli coloratissimi, tagli straight oppure barrel: i jeans ankle sono tornati e stanno bene con tutto, dalle ballerine ai tacchi, fino alle sneakers. I jeans ankle sono la svolta per i look primaverili. Si chiamano “ankle”, “caviglia”, proprio perché il loro trato distintivo non è il fit ma la lunghezza della gamba che, appunto, non supera la caviglia, lasciando quindi la scarpa completamente a vista. Anche l0orlo non è mai né troppo lungo e né mai troppo corto, rendendo questo modello perfetto per essere indossato con ogni scarpa, che sia elegante o no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si, sono tornati i jeans ankle (e ne siamo felici)

E se vi dicessimo che sono tornati di moda i jeans colorati?A fare la differenza in un look è, molto spesso, una rilettura furba dei grandi classici.

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