Si rompe il giacchio sul lago di Braies | il video dei turisti finiti nell'acqua ghiacciata a Pasquetta

Durante la giornata di Pasquetta, un video ha documentato il momento in cui il ghiaccio si rompe sul lago di Braies, facendo cadere alcuni turisti nelle acque fredde. Le immagini mostrano due ragazzini che scivolano e finiscono nell'acqua, seguiti da una persona incaricata del soccorso. L'episodio si è verificato in una zona del lago dove il ghiaccio si era già indebolito, creando una situazione di rischio per i visitatori.

Il ghiaccio cede sotto i loro piedi e finiscono nelle gelide acque del Lago di Braies. Il momento, ripreso da una turista nel giorno di Pasquetta, mostra due ragazzini cadere per primi, seguiti da un soccorritore. Il video è diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Turisti a piedi sul lago di Braies ghiacciato ma la lastra si rompe e cadono in acqua: 2 minorenni e 3 adulti salvatiL'incidente nel pomeriggio della domenica di Pasqua in provincia di Bolzano dove sono dovuti intervenire gli uomini del soccorso alpino per salvare... Trappola sul lago di Braies. Crolla il manto ghiacciato. Turisti cadono nell’acquaCINQUE persone finiscono in acqua a causa del ghiaccio che cede sul Lago di Braies in Val Pulsteria. Temi più discussi: Lago di Braies, si rompe il ghiaccio: turisti nell'acqua gelida per salvare due minori. Stanno bene; Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L'appello dei Vigili del Fuoco: Non sfidate i divieti, rischio letale; Lago di Braies, si rompe il ghiaccio: cinque persone finiscono nell'acqua gelida, due in ipotermia; Braies, cinque turisti cadono nel lago ghiacciato. Ci camminavano in cento, una follia. Lago di Braies: si rompe il ghiaccio e tutti crollano in acquaI vigili del fuoco intervengono per salvare persone dal ghiaccio instabile al Lago di Braies dopo la rottura della superficie ghiacciata. lavocedivenezia.it Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: Non sfidate i divieti, rischio ...Il dramma sfiorato a Pasqua: prima due minorenni, poi altri tre soccorritori improvvisati. L'appello dei Vigili del Fuoco: Rischio letale ... ilfattoquotidiano.it La superficie ghiacciata cede e cinque persone finiscono nell'acqua gelida del lago di Braies L'articolo nei commenti (video instagram karinaeneuton) - facebook.com facebook L'incidente al lago di Braies ha riaperto il dibattito sulla incoscienza dei turisti, ignari degli ambienti che visitano e di eventuali pericoli x.com