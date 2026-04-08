È iniziata la produzione del nuovo film dedicato a Curtino, con l’attore Frosali nel ruolo principale. La registrazione si è svolta durante un incontro al Beste Hub. Il progetto, intitolato

Passi avanti per Curtino. Amori e Dolori del Giovane Malaparte, il film scritto da Gabriele Marco Cecchi e Walter Bernardi e diretto da Massimo Smuraglia, finanziato dal bando cinema della Regione e prodotto da Roberto Gambacorta - Rio Film. Annunciato il protagonista: a interpretare Curzio sarà Dimitri Frosali (foto), per molti anni attore di Arca Azzurra con Ugo Chiti. Di Malaparte e del cinema si parlerà anche oggi alle 16 al Beste Hub di via Bologna in un incontro a ingresso libero. Smuraglia, regista e direttore della Scuola di cinena Anna Magnani, interverrà su Il Cristo proibito di Malaparte e La pelle di Liliana Cavani: due film a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si gira il film su Curtino. Frosali il protagonista. Un incontro al Beste Hub

Ciak si gira al Parco delle Rimembranze, il mitico trenino protagonista della serie 'Laundry Heroes'Nel weekend la troupe del progetto modenese ha girato alcune scene 'a bordo' dell'attrazione che ha compiuto 60 anni.

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