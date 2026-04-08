Si continua a sparare nel napoletano | 43enne ferito mentre era in auto

Nella zona di Marano, questa notte, i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere dopo che un uomo di 43 anni è stato ferito mentre si trovava a bordo della sua auto. Due giorni fa, nella stessa area, un ragazzo di 20 anni era stato ucciso davanti a un bar. Sono ancora in corso le indagini sulle due vicende.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’uccisione due giorni fa di un 20enne freddato davanti ad un bar, questa notte i carabinieri sono intervenuti a Marano in via Castel Belvedere. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine per poi fuggire. L’uomo era in auto ed è stato colpito 4 volte (gambe e gluteo). La vittima – non in pericolo di vita – è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano in Campania. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Ventenne ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l’obiettivo L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Killer in azione ad Arzano, nel napoletano, morto un 52enne, ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette ReKiller in azione ad Arzano, nel napoletano: morto un 52enne, ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette Re, ad...

Killer in azione ad Arzano, nel napoletano, morto il 52enne, ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette ReKiller in azione ad Arzano, nel napoletano: morto un 52enne, ferito un 25enne - le vittime colpite mentre si trovavano in auto in via Sette Re, ad...

Agguato di camorra ad Arzano: un morto, ferito anche incensurato

Temi più discussi: Si spara al rione Salicelle, ma c'è chi dice no alla violenza; Netanyahu: Ampliare zona cuscinetto nel sud del Libano; Continuano a risuonare le sirene a Tel Aviv; Battuta di caccia: quando un bambino mostra la verità.

Si spara al rione Salicelle, ma c'è chi dice no alla violenzaVenerdì sera l'ultimo episodio di una stesa nel quartiere nato dopo il terremoto dell'80. Giovani a bordo di moto sparano all'impazzata in aria ... rainews.it

Colletta pro Terra Sancta: card. Gugerotti, le armi continuano a sparare, la gente a morire, i cristiani a emigrare per salvarsi la vitaQuanto abbiamo sperato che la pace finalmente potesse riportare vita e speranza in Terra Santa! I cosiddetti dialoghi e gli accordi si sono moltiplicati, ma contemporaneamente le armi non tacevano. agensir.it

20 RICETTE LIGHT PER RIMETTERTI IN FORMA DOPO PASQUA! ...Continua - facebook.com facebook

Certo che se continua ad ammazzare la gente il jihadismo lo alimenta, non lo risolve x.com