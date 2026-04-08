In un'intervista recente, l'attrice ha parlato del suo ruolo nel film La salita, sottolineando come la speranza rappresenti una responsabilità importante nei confronti dei giovani. Ha anche condiviso riflessioni sulla maternità, il rapporto con il giudizio esterno e l'importanza di mantenere la coerenza con sé stessa. La sua testimonianza si concentra sui temi centrali del film e sulle sfide personali che ha affrontato nel lavorare a questo progetto.

Per Shalana Santana, La salita non è soltanto il film diretto da Massimiliano Gallo. È soprattutto una storia che parla di responsabilità, di infanzia negata e di adulti che scelgono di non voltarsi dall’altra parte. Nel film, al cinema dal 9 aprile, interpreta Maria, l’educatrice del carcere minorile di Nisida: una donna rigorosa, concreta, senza vanità, che entra ogni giorno in un mondo maschile e violento con la sola forza della cultura e dell’ascolto. Shalana Santana la immagina come una donna che ha sacrificato tutto per quel lavoro: niente famiglia, niente figli, nessuna distrazione da ciò che considera una missione. Anche il suo aspetto racconta questa dedizione: pantaloni larghi, blazer, niente trucco, capelli bianchi lasciati visibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Shalana Santana, nel film La salita: “La speranza è la responsabilità più grande che abbiamo verso i ragazzi”

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Alfredo Cossu, Antonio Milo e Shalana Santana in una scena del film LA SALITA di Massimiliano Gallo dal 9 aprile al cinema (foto di Anna Camerlingo) https://www.napolinelcinema.it/la-salita-di-massimiliano-gallo-la-lezione-di-eduardo-come-faro-per-un-film - facebook.com facebook

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