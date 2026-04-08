Il Settebello domani alle 14:30 ad Alessandropoli affronta la Croazia nell’ultima partita del girone B della Division I di World Cup. La squadra cerca una vittoria per ottenere almeno un punto e assicurarsi il passaggio alla Final Eight di Sydney. La sfida rappresenta l’ultima occasione per consolidare la posizione nel torneo prima della fase a eliminazione diretta.

Il Settebello affronta domani alle 14:30 ad Alessandropoli la Croazia per chiudere il girone B della Division I di World Cup, con l’obiettivo di assicurarsi il passaggio alla Final Eight di Sydney. La nazionale azzurra si presenta a questo scontro decisivo dopo aver ottenuto un risultato convincente contro gli Stati Uniti nella serata di ieri. Questa vittoria ha permesso all’Italia di posizionarsi in una condizione di vantaggio strategico per l’accesso alla seconda fase del torneo. Per blindare l’ingresso tra le prime quattro squadre e ottenere il volo per l’Australia, alla formazione italiana è sufficiente ora un singolo punto. Il contesto tecnico vede un gruppo che ha mostrato una notevole costanza nel trovare la rete e una tenuta difensiva di alto livello durante l’ultima uscita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settebello, un punto contro la Croazia e volo in Final Eight

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