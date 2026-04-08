Servizio Civile Universale con Moby Dick ETS opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni

Moby Dick ETS ha annunciato che le selezioni per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale sono aperte fino al 16 aprile 2026, grazie a una proroga concessa per presentare le domande. La possibilità riguarda giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare a questa forma di servizio. Le candidature devono essere inviate entro la data stabilita per poter essere prese in considerazione.

Moby Dick ETS comunica che fino al 16 aprile 2026 (è stata ottenuta una proroga per effettuare la domanda) sono aperte le selezioni per il Bando Ordinario 2025 del Servizio Civile Universale. Si tratta di un'opportunità unica rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Servizio Civile Universale: a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65. Temi più discussi: Bando Servizio Civile Universale 2026; Adesioni al nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Al via le candidature per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Scadenza ore 14:00 dell’8 aprile 2026; Servizio Civile Universale 2026. Servizio Civile, prorogato il bando: domande fino al 16 aprile anche in Costiera AmalfitanaÈ stata prorogata la scadenza del bando per il Servizio Civile Universale. Con decreto n. 386/2026 del 7 aprile 2026 del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universal ... ilvescovado.it Servizio civile universale: prorogato al 16 aprile il termine per presentare le domande al nuovo bando rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anniÈ stato prorogato fino alle 14 di giovedì 16 aprile il termine per presentare le domande al bando di Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (precisamente 28 anni e 364 gio ... ravennawebtv.it Ho svolto il servizio civile universale nel 2022, non posso fare di nuovo la domanda - facebook.com facebook