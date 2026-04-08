A Cremona, i giovani tra i 18 e i 28 anni residenti hanno ora tempo fino alle 14 di giovedì 16 aprile per presentare la domanda per il Servizio Civile Universale, grazie a una proroga rispetto alla scadenza iniziale. La possibilità di partecipare prevede un assegno mensile di 519 euro. La proroga permette di iscriversi fino a quella data senza perdere l’opportunità di accedere alle selezioni.

I giovani tra i 18 e i 28 anni residenti a Cremona hanno ora tempo fino alle ore 14 di giovedì 16 aprile per inoltrare la domanda per il Servizio Civile Universale, grazie a una proroga della scadenza originale. L’iniziativa permette di dedicare un intero anno all’attività comunitaria, garantendo un sostegno economico mensile pari a 519,47 euro. L’esperienza è pensata per coniugare l’impegno sociale con l’acquisizione di competenze professionali e personali. Per partecipare è indispensabile utilizzare la piattaforma Domanda Online – Servizio Civile. L’accesso al portale richiede obbligatoriamente l’uso della CieID, ovvero l’identità digitale legata alla carta d’identità elettronica, oppure dello SPID con livello di sicurezza 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servizio Civile a Cremona: proroga e 519€ al mese per i giovani

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Servizio civile universale, tempo fino alle 14 dell'8 aprile per presentare le domandeSono quattro i progetti per cui è possibile presentare domanda, che spaziano tra educazione alla lettura, sport e inclusione, partecipazione civica e agricoltura sociale. laprovinciacr.it

Io ho fatto la domanda giorno 1 aprile e hanno ricevuto la domanda il 2 aprile, cioè protocollata, quindi visto che la domanda scade il 16 aprile, quando me lo fanno sapere che mi chiameranno per il servizio civile - facebook.com facebook