A Reggio Emilia sono disponibili 105 posti per il servizio civile universale. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono presentare domanda attraverso il bando di Arci, con scadenza fissata per il 16 aprile alle ore 14. Le candidature devono essere inviate entro questa data per poter partecipare alla selezione. Le opportunità sono rivolte a chi desidera dedicarsi a progetti di volontariato e servizio alla comunità.

I giovani tra i 18 e i 28 anni possono candidarsi per il servizio civile universale tramite il bando di Arci, con termine ultimo per l’iscrizione fissato al 16 aprile alle ore 14. L’iniziativa offre diverse opportunità a Reggio Emilia e provincia, concentrandosi quest’anno su attività sportive e culturali. Il processo di registrazione avviene attraverso il portale Dol. Per partecipare è necessario possedere la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno regolare, non avere condanne penali e rientrare nella fascia d’età stabilita. Non viene richiesto alcun precedente background professionale. L’operazione ha una proroga della data di scadenza, che era stata originariamente fissata per l’8 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servizio Civile: 105 posti a Reggio Emilia, scadenze e opportunità

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Io ho fatto la domanda giorno 1 aprile e hanno ricevuto la domanda il 2 aprile, cioè protocollata, quindi visto che la domanda scade il 16 aprile, quando me lo fanno sapere che mi chiameranno per il servizio civile facebook