Serie D FolGav punti d’oro | Ma non rilassiamoci

Dopo sette settimane senza vittorie, la Follonica Gavorrano ha conquistato tre punti nel match di Serie D, tornando a sorridere. La vittoria nel turno prepaquale ha permesso alla squadra di uscire temporaneamente dalla zona playout, portandola in una posizione più tranquilla. Tuttavia, il prossimo percorso si preannuncia difficile, e il tecnico ha ricordato di non lasciarsi andare a distrazioni.

Il ritorno alla vittoria dopo sette domeniche ha riportato il sereno in casa Follonica Gavorrano. Il successo nel turno prepaquale ha consentito ai minerari di venire fuori dalla zona playout, per adesso, ma ora per la formazione di mister Lucio Brando ci sarà un rush finale impegnativo. "Ci serviva la vittoria e l’abbiamo ottenuta. Non dobbiamo però illuderci di essere usciti definitivamente dalla zona playout – dice Claudio Trapanese, vice presidente del Follonica Gavorrano –. Ora dobbiamo andare a Trestina con spinta e motivazione per fare risultato. Poi avremo l’Orvietana in casa è anche quella sarà una partita delicatissima che ci deve portare fuori dalla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. FolGav, punti d’oro: "Ma non rilassiamoci» FolGav passa di autorete. Tre punti importantissimifollonica-gavorrano 1 camaiore 0 FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini (39’ st Giordani), Marino, Iacoponi (44’ st Maurizi), Bianchi... Leggi anche: Diretta gol Serie A: Como Fiorentina 1-2, 3 punti d’oro per Vanoli Temi più discussi: Serie D, il FolGav torna alla vittoria; Serie D. FolGav, punti d’oro: Ma non rilassiamoci; La Serie D torna in campo domenica 12 aprile; Tropical, Scardovi lancia la volata: Servono ordine e punti preziosi. Serie D. FolGav, punti d’oro: Ma non rilassiamoci»Il ritorno alla vittoria dopo sette domeniche ha riportato il sereno in casa Follonica Gavorrano. Il successo nel ... sport.quotidiano.net Serie D. FolGav in trasferta a Foligno. A caccia di una vittoria che manca dal primo febbraioMister Brando: Vogliamo andare su qualsiasi campo con l’impegno di fare bene a prescindere dall’avversario. msn.com La stagione 1991/1992 con la promozione dalla serie B alla serie A fu per molti una vera e propria epifania del calcio spettacolo - facebook.com facebook Serie A Women, c'è anche Marie #Detruyer nella Top XI ideale della 18esima giornata x.com