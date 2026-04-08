Dopo la prima giornata di campionato, il quotidiano sportivo ha evidenziato come siano scesi in campo 64 calciatori italiani e 156 stranieri, un dato che ha suscitato preoccupazione. La questione riguarda la distribuzione dei giocatori nazionali ed esteri, soprattutto in un momento in cui si cerca di rilanciare il calcio italiano dopo il flop dei Mondiali. La critica viene espressa anche da un noto editorialista del giornale, che ha sottolineato alcune criticità strutturali nel sistema.

Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede lo sconto sull’ingaggio! Calciomercato Torino, i granata si rifanno il look sulle fasce: Belghali il primo nome nella lista! Il piano d’azione Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, il Corsport evidenzia un dato ‘preoccupante’: nella prima giornata post flop Mondiali schierati dall’inizio 64 italiani e 156 stranieri! La denuncia di Zazzaroni

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