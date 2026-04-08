A sette giornate dalla fine del campionato di Serie A, la lotta per il quarto posto si fa più intensa. Il Como si posiziona come favorito, ma ci sono alcuni aspetti da considerare attentamente prima di fare previsioni definitive. La sfida tra le squadre coinvolte sta attirando l'attenzione di tifosi e analisti, con l’obiettivo di assicurarsi un posto in classifica che garantisce la qualificazione alle competizioni europee.

La corsa al quarto posto in Serie A si fa sempre più viva a sette giornate dal termine del campionato. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato il percorso di Como, Juve, Roma e Atalanta che si contenderanno l'ultimo slot Champions fino alla fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, chi arriva quarta? Como favorito, ma c'è un aspetto da non sottovalutare

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