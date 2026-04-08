Serie A | Adams condanna un Pisa sprecone Torino vince 1-0 in trasferta

Nel campionato di Serie A, la partita tra Pisa e Torino si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore dei torinesi in trasferta. Durante l’incontro, Adams ha criticato la squadra di casa per le occasioni mancate e la poca efficacia offensiva, mentre i piemontesi hanno conquistato i tre punti grazie a un gol siglato nel primo tempo. La sfida si è svolta senza ulteriori interventi disciplinari o incidenti di rilievo.

"> Pisa e Torino: Match Decisivo in Serie A. PISA, ITALIA – 5 APRILE: Che Adams del Torino FC esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Torino FC all’Arena Garibaldi il 5 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) La squadra di Pisa ha fatto un passo ulteriore verso la retrocessione, sprecando importanti occasioni da gol e cedendo a un gol tardivo di Che Adams, che ha regalato i tre punti al Torino. Questa stagione deludente si avvia verso la fine per entrambe le squadre: i padroni di casa occupano la penultima posizione insieme al Verona e sono reduci da una pesante sconfitta per 5-0 contro il Como. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A: Adams condanna un Pisa sprecone, Torino vince 1-0 in trasferta. Lampo di Adams: il Torino vince a Pisa e scappa dal fondoIl Torino ha conquistato una vittoria fondamentale per 1-0 in trasferta contro il Pisa, grazie a un intervento decisivo di Adams nei minuti finali... Leggi anche: Serie A, Pisa-Torino 0-1: ai granata basta Che Adams Si parla di: torinocalcio; Cape Fear: il teaser italiano della serie Apple TV con Javier Bardem e Amy Adams. Serie A: Adams condanna un Pisa sprecone, Torino vince 1-0 in trasferta.PISA, ITALIA – 5 APRILE: Che Adams del Torino FC esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Torino FC all’Arena Garibaldi il 5 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di ... napolipiu.com