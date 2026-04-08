Sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilità controlli della Guardia di Finanza su tre furgoni

Da messinatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo della Guardia di Finanza sono stati sequestrati circa 400 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità trasportati su tre furgoni. I controlli erano finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla pesca e sulla sicurezza alimentare. I prodotti sono stati sequestrati e messi sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulle provenienze e sulle eventuali responsabilità.

Circa 400 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli mirati sul trasporto e la commercializzazione di pesce, a tutela dei consumatori e del rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Controlli della guardia costiera, sequestrati 8 quintali di pesce. Chiuso un ristoranteSiena, 26 marzo 2026 – Prosegue l’attività della guardia costiera, Direzione Marittima di Livorno, guidata dall’Ammiraglio Giovanni Canu, impegnata...

Leggi anche: Controlli Epatite A, sequestrati 100 chili di pesce senza tracciabilità

Temi più discussi: Campofelice di Roccella, giocattoli e addobbi pasquali non sicuri: sequestrati 200 mila prodotti; Cellulari in carcere per comunicare con clan ‘Ndrangheta, 46 rinvii a giudizio; Usavano i soldi dell'azienda per acquistare immobili all'asta: sequestrati beni per 4 milioni; Tenta la fuga in bicicletta, fermato con un sasso di cocaina pura.

guardia di finanza sequestrati 4 quintali diMessina, pesce fuorilegge sulla tavola: sequestrati 4 quintali di prodotti senza tracciabilità. Sanzionate tre aziendeBlitz della Guardia di Finanza contro il mercato nero del mare: tonno e pesce spada pronti a essere immessi in commercio senza alcuna garanzia sulla filiera. Il carico buono finisce in beneficenza, ... messina.gazzettadelsud.it

guardia di finanza sequestrati 4 quintali diMessina, sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilitàMESSINA – I finanzieri di Messina hanno effettuato un sequestro di circa 400 kg di prodotti ittici tra tonno, pesce spada, Boga e Saraghi, totalmente privi della necessaria e relativa documentazione ... livesicilia.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.