Sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilità controlli della Guardia di Finanza su tre furgoni

Durante un controllo della Guardia di Finanza sono stati sequestrati circa 400 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità trasportati su tre furgoni. I controlli erano finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla pesca e sulla sicurezza alimentare. I prodotti sono stati sequestrati e messi sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori verifiche sulle provenienze e sulle eventuali responsabilità.

Circa 400 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli mirati sul trasporto e la commercializzazione di pesce, a tutela dei consumatori e del rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Controlli della guardia costiera, sequestrati 8 quintali di pesce. Chiuso un ristoranteSiena, 26 marzo 2026 – Prosegue l’attività della guardia costiera, Direzione Marittima di Livorno, guidata dall’Ammiraglio Giovanni Canu, impegnata... Leggi anche: Controlli Epatite A, sequestrati 100 chili di pesce senza tracciabilità Temi più discussi: Campofelice di Roccella, giocattoli e addobbi pasquali non sicuri: sequestrati 200 mila prodotti; Cellulari in carcere per comunicare con clan ‘Ndrangheta, 46 rinvii a giudizio; Usavano i soldi dell'azienda per acquistare immobili all'asta: sequestrati beni per 4 milioni; Tenta la fuga in bicicletta, fermato con un sasso di cocaina pura. Messina, pesce fuorilegge sulla tavola: sequestrati 4 quintali di prodotti senza tracciabilità. Sanzionate tre aziendeBlitz della Guardia di Finanza contro il mercato nero del mare: tonno e pesce spada pronti a essere immessi in commercio senza alcuna garanzia sulla filiera. Il carico buono finisce in beneficenza, ... messina.gazzettadelsud.it Messina, sequestrati 4 quintali di pesce senza tracciabilitàMESSINA – I finanzieri di Messina hanno effettuato un sequestro di circa 400 kg di prodotti ittici tra tonno, pesce spada, Boga e Saraghi, totalmente privi della necessaria e relativa documentazione ... livesicilia.it Controlli della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio: scoperti 39 chalet abusivi sul lago di Comabbio. - facebook.com facebook Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Dott. Andrea Abodi, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno incontrato una rappresentanza degli atleti dell x.com