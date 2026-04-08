Senza acqua da prima di Pasqua per una frana vertice dei sindaci con la Sasi | Situazione complicata stiamo facendo il possibile

Nell’aula consiliare del Comune di Palmoli si è svolto un incontro tra i sindaci dei Comuni del Medio e Alto Vastese, convocato per affrontare la crisi idrica causata da una frana in località Acquaviva di Roccaspinalveti. La roccia si è staccata prima di Pasqua, interrompendo l’erogazione dell’acqua ai territori coinvolti. Durante la riunione, i rappresentanti hanno discusso delle difficoltà e delle azioni in corso per gestire la situazione.

Si è tenuto nell’aula consiliare del Comune di Palmoli un incontro voluto dai sindaci dei Comuni del Medio e Alto Vastese che da giorni sono senz'acqua a causa di una frana molto estesa che si è verificata in località Acquaviva di Roccaspinalveti. Squadre di operai e tecnici lavorano senza sosta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti [FOTO]Sarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 comuni del Vastese, che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua.

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