Sennori | sedi gratis a 10 associazioni in cambio di servizi sociali

Il Comune di Sennori ha stipulato un accordo con dieci associazioni del territorio, assegnando loro spazi pubblici da usare come sedi legali e basi operative. In cambio, le associazioni si impegnano a fornire servizi sociali alla comunità. Le strutture gratuite saranno distribuite tra diverse aree del centro abitato e destinate a vari scopi. La collaborazione mira a rafforzare le attività sociali presenti nel comune.

Il Comune di Sennori ha siglato un accordo con 10 realtà associative locali per l’assegnazione di spazi pubblici da utilizzare come basi operative e sedi legali. L’intesa prevede che l’uso dei locali sia scambiato con l’erogazione di servizi diretti ai cittadini. L’operazione coinvolge un ventaglio diversificato di enti: le associazioni Il Lentischio, Sos Femminedos, Janas, Gruppo folk Città di Sennori, Coro polifonico Città di Sennori, Coro voci bianche NextGen, Banda musicale Città di Sennori, Gigantes, Pro Loco Sennori e Sardegna Emergenza. Ogni ente avrà a disposizione una sede per potenziare le proprie attività. Le convenzioni hanno una validità di tre anni, con la possibilità di essere rinnovate al termine del periodo stabilito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sennori: sedi gratis a 10 associazioni in cambio di servizi sociali Agrigento: 10 punti per strade, acqua e servizi socialiLa consigliera comunale Roberta Zicari ha lanciato una proposta strutturata in dieci punti per il futuro governo di Agrigento, invitando... Anguillara, Claudio Carlomagno scrive lettera al figlio di 10 anni, avvocato Miroli: "Servizi sociali decideranno se potrà leggerla"Dal carcere di Civitavecchia l’uomo che ha ucciso Federica Torzullo scrive al figlio di dieci anni per spiegare l'omicidio della madre Claudio...