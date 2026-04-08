Selfie col pentito Meloni | fango

Durante il processo Hydra a Milano, è stato ascoltato un imputato pentito che ha riferito di aver ricevuto la tessera di partito di Fratelli d’Italia. Il suo nome è Gioacchino Amico, considerato il referente del clan Senese in Lombardia. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcune figure politiche, che hanno commentato l’accaduto definendolo

"Mi è arrivata la tessera di partito. Fratelli D’Italia". Parole e musica di Gioacchino Amico, il presunto referente del clan Senese in Lombardia e ora tra gli imputati pentiti del processo Hydra in corso a Milano. La sua foto con Giorgia Meloni durante un evento elettorale di Fratelli d’Italia all’Hotel Marriott di Milano nel febbraio 2019, pur non essendo agli atti dell’inchiesta, sta infiammando un clima politico sempre più avvelenato. Secondo quanto ricostruito da Report e rilanciato da alcuni giornali, Amico non si sarebbe limitato alla militanza politica o ai selfie di rito, ma avrebbe goduto di una sospetta prossimità con esponenti del partito, riuscendo a frequentare i palazzi parlamentari grazie ad un pass. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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