Se non cambiano le distanze dove faremo una discarica?

Il sindaco ha risposto alle recenti polemiche sul piano rifiuti affermando che senza modificare le distanze previste, non sarà possibile individuare un sito idoneo nella provincia per una nuova discarica. Le affermazioni sono arrivate in risposta alle critiche rivolte a lui e a un altro amministratore, riguardo a una proposta di modifica che, secondo alcuni, sarebbe inaccettabile. La questione riguarda principalmente i criteri di localizzazione e le restrizioni sulle distanze.

"Se non si cambiano le distanze, non esiste un luogo della provincia dove fare una discarica". Risponde alle polemiche di questi giorni sul piano rifiuti il sindaco Gambini, accusato assieme al collega Biancani di aver proposto una modifica irricevibile, dopo la vicenda Riceci. "L’emendamento che io e il sindaco di Pesaro abbiamo portato in Ata – dice Gambini – è un modo per porre all’attenzione dell’assemblea un’idea condivisa e un tema di confronto, fondamentale per il futuro del nostro territorio. Se lasciamo la distanza fissa individuata dal piano regionale, in nessun luogo della provincia si potrà mai fare un impianto: di questo tutti siamo consapevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Se non cambiano le distanze dove faremo una discarica?" La marcia entra in una nuova era: cambiano le distanze, Agrusti e Fiorini vincono i Campionati Italiani di…maratonaDal 1° gennaio 2026 la marcia è entrata in una nuova dimensione, visto che sono entrate in vigore le nuove distanze: si gareggia sui 21,097 km e sui... “Ex discarica diventata una foresta. Se ripulita potrebbe rappresentare una risorsa per la Valnerina ternana”"Era il mese di giugno del 2005 quando, con un’ordinanza comunale, venne chiusa l’ex discarica dell’ex stabilimento chimico di Papigno. Argomenti più discussi: Anche la Germania prende le distanze dalla pena di morte reintrodotta in Israele; Kenya. Oltre alla scuola, un’Adozione a Distanza per la vita!; Coronavirus: quale distanza mantenere quando si corre o si cammina; L'abuso edilizio resta per sempre o agibilità e permessi successivi valgono la sanatoria?. Passano gli anni, cambiano gli allenatori. Ma lui è sempre lì, titolare in mezzo al campo. Gioca sempre, nonostante tutto. E questo è diventato un enorme problema per la Roma. @pier_franza #ASRoma #ForzaRoma #Cristante - facebook.com facebook La #Roma di Gasperini come quella di Fonseca e Mourinho: cambiano gli allenatori ma non i risultati x.com